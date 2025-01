Mo: Israele, ‘4 soldati uccisi nel nord di Gaza’

agenzia

Tel Aviv, 11 gen. (Adnkronos/Afp) – Quattro soldati israeliani sono morti in combattimento nel nord della Striscia di Gaza. Lo ha reso noto l’Idf. Con queste vittime sale a 403 il numero totale di soldati uccisi nel territorio palestinese da quando Israele ha lanciato la sua offensiva di terra come rappresaglia per l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Un ufficiale e un soldato riservista sono rimasti “gravemente feriti” durante lo stesso incidente e sono stati portati in ospedale, hanno scritto i militari in una nota.

