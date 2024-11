Mo: Israele acquisterà 25 aerei Boeing F-15

agenzia

Tel Aviv, 7 nov. Il Ministero della Difesa israeliano ha reso noto che acquisterà 25 aerei da combattimento F-15 dalla multinazionale aerospaziale americana Boeing, per 19,4 miliardi di shekel (quasi 5 miliardi di euro).

In una dichiarazione, il ministero ha affermato che l’acquisto verrà effettuato utilizzando il budget per gli aiuti alla sicurezza degli Stati Uniti e che gli aerei dovrebbero arrivare nel 2031, con circa quattro o sei aerei in arrivo ogni anno. Il ministero ha speso 150 miliardi di shekel (oltre 37 miliardi di euro) in armamenti dall’inizio della guerra.

