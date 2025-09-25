Mo: Israele, ‘Anp controllerà ritorno palestinesi in campi profughi Cisgiordania’

agenzia

Tel Aviv, 25 set. Israele ha trasmesso all’Autorità Nazionale Palestinese le condizioni per il ritorno alle proprie case dei residenti dei campi profughi palestinesi nella Cisgiordania settentrionale. Lo rende noto il quotidiano libanese Al-Akhbar, secondo cui, le condizioni, approvate tramite gli Stati Uniti, includono la rimozione dell’Unrwa dai campi profughi, la loro ridenominazione e la loro trasformazione nei quartieri di Jenin e Tulkarem, in altre parole il trasferimento della responsabilità amministrativa ai comuni palestinesi. Il quotidiano afferma inoltre che Israele effettuerà controlli di sicurezza e deciderà chi potrà tornare nei campi.

