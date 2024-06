Mo: Israele, ‘attacchi a Gaza contro Deir el-Balah continuano’

agenzia

Tel Aviv, 9 giu. L’esercito israeliano afferma che le operazioni militari continuano a Deir el-Balah e Bureij, dopo l’operazione di ieri per salvare quattro prigionieri nel campo profughi di Nuseirat. In un aggiornamento della situazione su Telegram, l’Idf ha affermato che gli aerei da combattimento stanno “colpendo numerosi obiettivi terroristici nell’area, così come terroristi armati che rappresentavano una minaccia” per le truppe israeliane.

Nella zona meridionale di Rafah, le truppe della 162a divisione stanno continuando “operazioni mirate basate sull’intelligence” e localizzando “pozzi di tunnel” e armi. Nel centro di Gaza, le truppe continuano a “smantellare le infrastrutture terroristiche ed eliminare i terroristi”.