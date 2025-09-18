Mo: Israele, ‘autore attacco valico Allenby guidava camion con aiuti umanitari’

agenzia

Tel Aviv, 18 set. Una fonte della difesa israeliana ha riferito che l’autore dell’attacco al valico di Allenby era un camionista giordano, alla guida di un camion di aiuti umanitari diretto a Gaza. Secondo quanto riportato dai palestinesi e dal canale televisivo saudita ‘Al-Hadath’, il valico fra Giordania e Cisgiordania è stato chiuso in seguito alla sparatoria che ha causato due vittime israeliane tra i 20 e i 60 anni.

Secondo le ricostruzioni, il terrorista sarebbe arrivato dalla Giordania, sarebbe sceso da un camion di aiuti umanitari diretto verso la Striscia di Gaza e avrebbe sparato a distanza ravvicinata. Gli investigatori stanno anche valutando la possibilità che un complice abbia aiutato il terrorista a compiere l’attacco.