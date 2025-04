Mo: Israele conferma colloqui con Turchia su schieramento forze in Siria

agenzia

Tel Aviv, 10 apr. Un alto funzionario israeliano ha confermato che le delegazioni di Turchia e Israele si sono incontrate ieri in Azerbaigian per discutere un meccanismo di deconflittualità volto a prevenire incidenti indesiderati in Siria. Lo scrivono i media israeliani, aggiungendo che, durante l’incontro, Israele “ha chiarito in modo inequivocabile che qualsiasi cambiamento nello schieramento di forze straniere in Siria, in particolare l’istituzione di basi turche nella zona di Palymra, rappresenta una linea rossa”.

Il funzionario aggiunge che Israele ha chiarito che impedire qualsiasi attività del genere “è responsabilità del governo di Damasco e che qualsiasi attività che metta in pericolo Israele minaccerà il governo del presidente siriano Ahmed al-Sharaa”.