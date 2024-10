Mo: Israele ordina evacuazione immediata Libano orientale**

agenzia

Tel Aviv, 30 ott. Israele ha ordinato ai residenti delle città di Baalbek , Ain bourday e Durous nella valle della Bekaa, nel Libano orientale, di evacuare “immediatamente” le città prima di iniziare a bombardare quelle che ha dichiarato essere strutture di Hezbollah. Si tratta del primo ordine di evacuazione emesso per la valle della Bekaa e Baalbek in particolare, una città famosa per le sue antiche rovine, designata come sito patrimonio mondiale dell’Unesco. In precedenza, gli ordini di evacuazione erano limitati al Libano meridionale e ai sobborghi meridionali di Beirut.

Il sindaco di Baalbek, Moustafa al-Chall , ha affermato che l’ordine di evacuazione ha spinto molte famiglie a fuggire dalla città. “Un avvertimento di questo tipo spaventa naturalmente molte persone, molte se ne vanno. È naturale che molte persone che non hanno alcun legame con nessun partito o con la guerra, i normali cittadini, se ne vadano”, ha detto al-Chall, aggiungendo che circa metà della popolazione della città se n’era già andata dopo che Israele aveva iniziato un’intensa campagna aerea in tutto il Libano il 23 settembre.