Mo: Israele organizza tour pasquali nei territori siriani occupati, Idf smentisce

agenzia

Tel Aviv, 11 apr. L’Idf non consente ai civili di accedere al territorio siriano recentemente occupato per le escursioni di Pasqua: l’esercito israeliano smentisce la notizia del Guardian, secondo cui sarebbero stati organizzati tour in occasione delle festività pasquali, pubblicando una mappa che mostra i sentieri escursionistici appena aperti, affermando che “in base a una valutazione della situazione operativa, l’Idf consentirà la riapertura dei sentieri escursionistici nel nord del Paese, che durante la guerra erano definiti zone militari chiuse al pubblico. L’accesso ai sentieri che attraversano la barriera di confine, in territorio israeliano, è vietato”.