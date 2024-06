Mo: Israele, partito Gantz presenta dl per sciogliere Knesset e indire il voto

agenzia

Tel Aviv, 30 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il partito israeliano Unità Nazionale, guidato da Benny Gantz, all’opposizione ma membro del gabinetto di guerra formato dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre, ha presentato un disegno di legge per lo scioglimento della Knesset e la richiesta di elezioni anticipate. La deputata Pnina Tamano-Shata ha presentato il provvedimento, sostenendo che gli attacchi di Hamas sono stati “un disastro che richiede di fare un passo indietro per ottenere il sostegno della popolazione per formare un “governo di unità ampio e stabile”.