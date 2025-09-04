Mo: Israele, ‘proposta Hamas è propaganda che non contiene nulla di nuovo’

agenzia

Tel Aviv, 4 set. Il governo israeliano ha respinto una nuova proposta di Hamas su un possibile accordo di cessate il fuoco, ribadendo le proprie condizioni per porre fine alla guerra. Il Movimento islamico di resistenza aveva dichiarato di essere pronto a raggiungere un “accordo globale” per liberare tutti gli ostaggi israeliani in cambio di un “numero concordato di prigionieri palestinesi” detenuti da Israele. La dichiarazione del gruppo ha fatto seguito a un post del presidente degli Stati Uniti Donald Trump che esortava Hamas a “restituire immediatamente tutti i 20 ostaggi”.

