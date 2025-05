Mo: Iv, ‘nostra posizione su manifestazione è quella di Sinistra per Israele’

agenzia

Roma, 27 mag. “Italia Viva condivide e sposa in pieno la posizione di Sinistra per Israele in merito al conflitto in Medioriente: per questo ci associamo alla richiesta di Emanuele Fiano di creare una piattaforma condivisa in vista della grande manifestazione convocata per accendere un faro sulla drammatica situazione della striscia di Gaza”. Così in una nota il Senatore Ivan Scalfarotto, responsabile Esteri di Italia Viva e membro di Sinistra per Israele.