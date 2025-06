Mo: J.Post, ‘Idf conferma identificazione corpo di Mohammed Sinwar a Khan Yunis’**

agenzia

Tel Aviv, 8 giu. Le Idf hanno accertato che il corpo di un terrorista ritrovato in un complesso sotterraneo sotto l’Ospedale europeo vicino a Khan Yunis, nella parte meridionale di Gaza, appartiene all’ex leader militare di Hamas, Mohammed Sinwar. Lo hanno confermato fonti militari israeliane al Jerusalem Post. Il corpo era stato rinvenuto in un tunnel, insieme ad altri 10 cadaveri ed era stato successivamente trasferito in Israele per l’identificazione.