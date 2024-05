Mo: Katz annuncia misure punitive contro la Spagna

agenzia

Tel Aviv, 27 mag. Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha annunciato misure punitive contro la Spagna in seguito al riconoscimento dello Stato palestinese. Lo riporta Ynet News.

Al consolato del Paese a Gerusalemme sarà vietato svolgere attività o fornire servizi ai residenti dell’Autorità Palestinese a causa di “incitamento e dichiarazioni antisemite di alti funzionari del governo spagnolo”, secondo il Ministero degli Esteri.