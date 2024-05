Mo: Katz, ‘Francia condanni richiesta Cpi contro Israele’

agenzia

Parigi, 21 mag. Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha chiesto al suo omologo francese Stéphane Séjourné “di dichiarare forte e chiaro che la decisione del procuratore capo della Cpi è inaccettabile per lui e per il governo francese, indipendentemente dall’autorità della corte”. Parlando in un evento parigino per celebrare i 75 anni di relazioni tra Israele e Francia, Katz ha aggiunto che “questo è ciò che hanno fatto i nostri amici in tutto il mondo, e questo è ciò che mi aspetto dal nostro amico, il governo francese”.