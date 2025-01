Mo: Katz, ‘Idf resteranno nel campo di Jenin anche dopo fine operazione militare’

agenzia

Ramallah, 29 gen. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha promesso che le Idf rimarranno nel campo profughi di Jenin in Cisgiordania anche dopo la fine dell’operazione militare in corso, “per garantire che il terrore non ritorni”. “Abbiamo dichiarato guerra al terrorismo palestinese in Giudea e Samaria (il nome biblico della Cisgiordania)”, ha affermato Katz durante una visita a Jenin. “L’operazione Muro di Ferro è nata per sconfiggere l’infrastruttura terroristica costruita nei campi profughi palestinesi con finanziamenti e forniture iraniane”, ha detto ancora, aggiungendo che il campo di Jenin “non tornerà ad essere quello di una volta”.