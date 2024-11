agenzia

Tel Aviv, 25 nov. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha incontrato a Tel Aviv il vice assistente segretario alla Difesa degli Stati Uniti per la politica in Medio Oriente, Dan Shapiro. L’incontro – ha riferito l’ufficio di Katz al Times of Israel – si è incentrato in particolare sulla fine dei combattimenti tra Israele e Hezbollah in Libano.

