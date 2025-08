Mo: Katz, ‘l’esercito eseguirà gli ordini del governo’

agenzia

Tel Aviv, 6 ago. “E’ diritto e dovere del capo di stato maggiore dell’Idf esprimere la propria posizione nelle sedi appropriate”. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Israel Katz, nel contesto delle tensioni tra i membri del gabinetto di sicurezza e la leadership militare in merito alle operazioni a Gaza. In un post su X, il ministro ha sottolineato che, una volta che la classe politica avrà preso le decisioni, “le Idf le metteranno in atto”.