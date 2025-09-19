Mo: Katz, ‘uccideremo leader Houthi e bandiera israeliana sventolerà su Sana’a’

agenzia

Tel Aviv, 19 set. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha minacciato di uccidere il leader degli Houthi, dopo gli attacchi missilistici e con droni di ieri. “Abdul-Malik al-Houthi, il tuo momento arriverà. Sarai mandato a incontrare il tuo governo in seduta plenaria e tutti i membri eliminati dell’asse del male che attendono nelle profondità dell’inferno”, ha scritto Katz su X. “La bandiera degli Houthi con su scritto lo slogan ‘Morte a Israele, maledizione sugli ebrei’ sarà sostituita dalla bandiera israeliana blu e bianca che sventolerà sulla capitale dello Yemen unito”, ha aggiunto Katz.