Mo: Kelany (FdI), ‘propaganda Pro Pal ipocrita, Italia primo Paese per aiuti umanitari’

Roma, 23 set.-“La propaganda Pro Pal è coperta da un velo di ipocrisia che utilizza poveri bambini, basti vedere le immagini della manifestazione di ieri: in varie città come Milano, Torino, Roma, Napoli accanto alle bandiere palestinesi sventolavano quelle con la falce ed il martello. Nascondono sotto il velo dell’antisionismo un antisemitismo e una violenza evidente. Le immagini vergognose di ieri, in cui finti pacifisti si adoperavano per la devastazione urbana evidentemente fine a se stessa, ne sono la riprova”. Così il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile del dipartimento immigrazione del partito, intervenendo al convegno “Tutte le ambiguità della propaganda Pro Pal” in corso al Senato.