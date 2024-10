Mo: Kelany (Fdi), ‘vergognosa e pericolosa preghiera a Roma per Nasrallah’

agenzia

Roma, 2 ott. “Vergognoso e pericoloso che nel centro islamico Imam Mahdi di Roma, in zona Furio Camillo, sia stata organizzata per domani sera una cerimonia di preghiera in onore di Nasrallah, leader dell’organizzazione terroristica Hezbollah ucciso da Israele. Il clima inoltre a Roma si fa pesante, dopo che il ministero dell’Interno ha vietato le manifestazioni pro pal del 5 ottobre prossimo per motivi di sicurezza e ordine pubblico, mentre gli organizzatori hanno comunque deciso di scendere in piazza nonostante il divieto”. Lo afferma il deputato di Fratelli d’Italia Sara Kelany, responsabile Immigrazione del partito.