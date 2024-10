Mo: La Russa saluta in Aula ambasciatore Israele, ‘tutti riconoscano quello Stato’

agenzia

Roma, 9 ott. “Permettetemi di salutare, in maniera calda e sentita, l’ambasciatore designato di Israele in Italia, Jonathan Peled, accompagnato dal presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni e dal presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun”. Così Ignazio La Russa, prendendo la parola nell’Aula del Senato, tra gli applausi dei parlamentari presenti. La seconda carica dello Stato ha ricordato come oggi siamo “due giorni dal maledetto 7 ottobre, dove persero la vita più di 1400 persone e ne vennero rapiti 250”, occasione quella di oggi per ribadire “la totale e ferma condanna di quanto accaduto, e la vicinanza al popolo di Israele”.