Mo: Lapid, ‘Israele non può condurre una guerra se opinione pubblica non la sostiene’

agenzia

Tel Aviv, 3 ago. “C’è sempre stata una condizione necessaria per le guerre di Israele: una maggioranza. Lo Stato di Israele non può condurre una guerra se la maggioranza dell’opinione pubblica non la sostiene, non crede nei suoi obiettivi e non si fida della leadership”. Lo ha scritto su X il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid, aggiungendo che “nessuna di queste condizioni esiste ora. È giunto il momento di porre fine alla guerra e di riportare indietro gli ostaggi”.

