Mo: leader Houthi, ‘porto di Eilat abbandonato a causa dei nostri attacchi’

Sana’a, 10 apr. Il porto israeliano di Eilat è stato “abbandonato” a causa dei continui attacchi missilistici e con droni. Lo ha detto il leader degli Houthi, Abdul-Malik al-Houthi, definendo quella del gruppo terroristico una grande vittoria contro il “nemico israeliano”. I raid aerei statunitensi in Yemen non indeboliranno le capacità militari del gruppo terroristico filo-iraniano, ha aggiunto.

“Il nemico israeliano non può più trarre beneficio da Eilat. Questa è una grande vittoria per l’efficacia delle operazioni yemenite”, ha dichiarato al-Houthi, riferendosi al porto strategico sul Mar Rosso, fondamentale per il commercio israeliano.

