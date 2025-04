Mo: Libano a Usa, ‘fare pressione su Israele affinché lasci a noi disarmo Hezbollah’

agenzia

Beirut, 16 apr. Il presidente libanese Joseph Aoun ha invitato gli Stati Uniti a fare pressione su Israele affinché lasci a Beirut la questione del disarmo di Hezbollah, affermando che tale obiettivo può essere raggiunto solo attraverso negoziati, nell’ambito di una strategia di difesa nazionale, e non con la forza. Lo riporta Ynet News, sottolineando che il governo libanese ha deciso che “le armi saranno solo nelle mani dello Stato”, ma sono in corso “discussioni su come attuare questa decisione”, ha affermato Aoun durante una visita in Qatar.

Il presidente del Libano ha aggiunto che il gruppo terroristico sostenuto dall’Iran non ha alcuna intenzione di essere trascinato in una nuova guerra e ha dichiarato che i suoi agenti non saranno assorbiti dalle forze armate libanesi come unità indipendente. “Possono arruolarsi nell’esercito e seguire l’addestramento, come è avvenuto dopo la guerra civile libanese”, ha detto Aoun, aggiungendo che “gli americani sanno che al momento è impossibile normalizzare le relazioni con Israele” e che il continuo dispiegamento delle forze dell’Idf in cinque punti strategici nel Libano meridionale aiuta Hezbollah.