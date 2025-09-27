Mo: Libano, sostenitori di Hezbollah commemorano la morte di Nasrallah

agenzia

Beirut, 27 set. Migliaia di sostenitori di Hezbollah sono scesi in strada ieri a Beirut, e molti sono attesi anche oggi, giorno del primo anniversario della morte del loro leader Hassan Nasrallah, ucciso in un attacco delle forze israeliane il 27 settembre 2024. A un raduno davanti alla famosa Grotta dei Piccioni, nei pressi di Beirut, un ritratto di Nasrallah è stato brevemente proiettato sulla roccia, iniziativa che ha fatto infuriare il governo. Le autorità locali avevano concesso il permesso per la manifestazione, ma non per illuminare la scogliera. Il premier Nawaf Salam ha attaccato duramente Hezbollah. “Sono stati violati impegni espliciti degli organizzatori e dei loro sostenitori”, ha scritto su X, e questo “ha un impatto sulla credibilità” del partito.