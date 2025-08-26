agenzia
Mo: Liberman, ‘Netanyahu non ha nulla di cui scusarsi su raid Idf ospedale Nasser’
Tel Aviv, 26 ago. Il primo ministro Benjamin Netanyahu non ha motivo di scusarsi dopo il recente attacco delle Idf all’ospedale Nasser di Khan Yunis. Lo ha scritto su X il presidente della Knesset e leader di Yisrael Beytenu, Avigdor Liberman, aggiungendo che “l’unico colpevole è Hamas, che usa pazienti e medici come scudi umani. I terroristi sono di stanza negli ospedali e le Idf devono proteggere i loro soldati. Invece di scusarsi, Israele dovrebbe dare la colpa ad Hamas e condannare il mondo che permette questo”.
