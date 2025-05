Mo: Likud, ‘guerra fraudolenta, Israele non è in grado di sconfiggere Hamas’

agenzia

Tel Aviv, 24 mag. “Questa è una guerra fraudolenta”. Lo ha detto a Ynet il membro della Knesset Amit Halevi, membro del partito Likud, parlando della guerra a Gaza. “Ci hanno mentito sui risultati della guerra”, ha aggiunto. “Siamo coinvolti in un piano di guerra fallito da 20 mesi. Lo Stato di Israele non è in grado di sconfiggere Hamas. Dopo il 7 ottobre, la guerra a Gaza avrebbe dovuto concludersi entro due mesi”.

