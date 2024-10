Mo: Lucaselli (Fdi), ‘no a esaltazione di terroristi’

agenzia

Roma, 2 ott. “Un centro islamico a Roma sarà luogo, domani, di una commemorazione del leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, ucciso nell’attacco israeliano in Libano qualche giorno fa. Dobbiamo dire un chiaro no all’agiografia dei terroristi sul nostro territorio, nei quartieri delle nostre città”. Lo dichiara la deputata di Fratelli d’Italia Ylenja Lucaselli.

“Quanto sta per accadere nella Capitale è gravissimo e segna un contagio dell’odio già in corso, dalle piazze ad alcune università sino ai centri di aggregazione islamici. Tutto questo, purtroppo, conferma come i riflessi della crisi medio orientale sono destinati ad abbattersi anche sulle società occidentali. La democrazia non deve permetterlo”, conclude la parlamentare di Fdi.

