Mo: Lupi, ‘prematuro riconoscere oggi stato Palestina’

Roma, 23 set.-“Siamo sempre stati a favore della soluzione dei due popoli e due stati. Questa è la strada per garantire una pace sicura in quel territorio e per costruire un futuro per le popolazioni, sia quella palestinese che per la popolazione ebraica”. Così Maurizio Lupi, leader di Noi moderati, a margine della conferenza stampa per annunciare l’ingresso nel partito dell’ex presidente della regione Lazio Renata Polverini.