Mo: Lupi, ‘scontri Milano inaccettabili, strumentalizzata solidarietà giusta’

agenzia

Roma, 23 set.-“Gli scontri di ieri a Milano sono inaccettabili e vergognosi, tanto più è vergognoso strumentalizzare una solidarietà giusta verso il popolo palestinese per giustificare violenza e mettere a soqquadro una città. Siamo per il diritto a manifestare, siamo contro il diritto a mettere a soqquadro una città come quella di Milano. Quello che è successo rischia di far venire meno una manifestazione popolare positiva che ha espresso solidarietà al popolo palestinese”. Così Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, a margine della conferenza stampa per annunciare l’adesione al partito dell’ex presidente della regione Lazio Renata Polverini.