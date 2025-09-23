Mo: M.Meloni, ‘Italia inconsistente, governo scelga parte giusta della storia’

agenzia

Roma, 23 set. “Nella notte la Francia ha annunciato il riconoscimento dello Stato di Palestina, nell’interesse della pace. Un atto che si unisce a quello di numerosi Stati – anche europei – che chiedono con forza il cessate il fuoco e il diritto del popolo palestinese a esistere. Alla proposta francese hanno già aderito Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo, mentre Paesi come Belgio, Finlandia, Lussemburgo, Malta e Nuova Zelanda hanno avviato le procedure per il riconoscimento”. Così in una nota il Senatore Questore del Partito Democratico Marco Meloni.

“A fine giornata, saranno 157 su 193 gli Stati membri delle Nazioni Unite ad aver compiuto questo passo. L’Italia, invece, resta in una posizione tenue e del tutto inconsistente: nell’illusione di non scontentare nessuno finisce per scontentare tutti”.