Mo: M5S, ‘caschi blu per fermare follia genocida’

Roma, 8 ago. “Netanyahu e il suo governo di pazzi criminali come Smotrich hanno gettato la maschera: dichiarano esplicitamente che il loro obiettivo è distruggere sul terreno ogni presupposto di uno Stato palestinese occupandone i territori, sia a Gaza che in Cisgiordania, e deportandone la popolazione”. Lo affermano i capigruppo delle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato, Francesco Silvestri, Arnaldo Lomuti e Bruno Marton.