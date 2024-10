Mo: M5s, ‘grave aggressione a troupe Rai, attacco a libertà d’informazione’

agenzia

Roma, 8 ott. “Esprimiamo massima solidarietà alla troupe del Tg3 composta dall’inviata Lucia Groacci e dall’operatore Marco Nicois violentemente aggredita in Libano mentre svolgeva il suo lavoro. Si tratta di un’inaccettabile attacco alla libertà di informazione. Le nostre più sentite condoglianze ai familiari del loro autista e interprete libanese deceduto per infarto, che di nome faceva Ahmed come apprendiamo dal drammatico racconto della stessa Goracci”. Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA