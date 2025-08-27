Mo: Macron a Netanyahu, ‘rioccupare Gaza aggraverà isolamento Israele’

agenzia

Parigi, 27 ago. il presidente francese Emmanuel Macron ha inviato una lettera al primo ministro Benjamin Netanyahu in cui ha avvertito che il piano di Israele di rioccupare Gaza City, di sfollare forzatamente i palestinesi e di costringerli alla fame non porterà mai alla vittoria di Israele. Queste azioni non faranno altro che aggravare l’isolamento di Israele, ha aggiunto, rafforzando coloro che usano (l’occupazione) “come pretesto per l’antisemitismo” e mettendo in pericolo le comunità ebraiche in tutto il mondo.