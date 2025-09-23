Mo: Macron a Trump, ‘soluzione militare non funziona contro Hamas’

agenzia

Washington, 23 set. (Adnkronos/Afp) – La soluzione militare “non funziona” per sconfiggere Hamas a Gaza. Lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron al suo omologo americano Donald Trump all’inizio di un incontro bilaterale.

Gli israeliani “hanno ucciso i principali leader di Hamas. Funziona. È un grande successo, ma allo stesso tempo ci sono tanti combattenti di Hamas quanti ce n’erano il primo giorno“, ha dichiarato. ”Quindi non funziona per smantellare Hamas. Non è il modo giusto di agire. Abbiamo quindi bisogno di un processo completo”.

