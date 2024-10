Mo: Macron condanna attacco Iran, ‘mobilitate risorse per contrastare minaccia’

agenzia

Parigi, 2 ott. Emmanuel Macron ha “condannato con la massima fermezza i nuovi attacchi dell’Iran contro Israele”. E’ quanto si legge in un comunicato stampa diramato dall’Eliseo dopo una riunione del Consiglio di Difesa, in cui si annuncia inoltre che la Francia ha “mobilitato” le sue “risorse militari in Medio Oriente per contrastare la minaccia iraniana”.

Il Presidente francese ha anche chiesto che “Hezbollah cessi le sue azioni terroristiche contro Israele e la sua popolazione” e ha chiesto alle autorità israeliane di “porre fine alle loro operazioni militari il prima possibile”. La Francia – si rende ancora noto – “organizzerà molto presto una conferenza a sostegno del popolo libanese e delle sue istituzioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA