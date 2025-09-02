Mo: Macron, ‘nessun tentativo annessione Israele fermerà riconoscimento Palestina’

agenzia

Parigi, 2 set. (Adnkronos/Afp) – Israele non può fermare la spinta verso il riconoscimento di uno Stato palestinese attraverso la sua offensiva estesa a Gaza o annettendo altro territorio palestinese. La Francia è uno dei tanti paesi che intendono riconoscere lo Stato di Palestina alla prossima Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York; il Belgio è l’ultima nazione occidentale ad annunciare che seguirà l’esempio. Lo ha scritto su X il presidente francese Emmanuel Macron.