Mo: madre ostaggio, ‘mio figlio ucciso mentre Idf si avvicinavano’

Tel Aviv, 9 set. Esther Buchstab, la madre dell’ostaggio Yagev Buchstab, il cui corpo è stato recuperato a Gaza ad agosto, ha rivelato a una commissione della Knesset che il figlio è stato assassinato da Hamas “nel momento un cui l’esercito si è avvicinato all’area del tunnel”, dove era tenuto prigioniero. “Ieri abbiamo ricevuto il referto dell’autopsia. Immaginate il tormento di una famiglia che riceve un referto e la notizia che è stato giustiziato”, ha aggiunto la donna.