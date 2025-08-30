Mo: madre ostaggio, ‘se mio figlio muore, Netanyahu sarà accusato di omicidio’

agenzia

Tel Aviv, 30 ago. “Se Matan torna in una borsa, non solo io e lui ne pagheremo il prezzo, ma mi assicurerò personalmente che Netanyahu venga accusato di omicidio premeditato”. Lo ha detto Einav Zangauker, la madre dell’ostaggio Matan Zangauker, rivolgendosi al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a nome delle famiglie degli ostaggi fuori dalla sede del ministero della Difesa. La donna ha spiegato che, se Netanyahu scegliesse di occupare la Striscia di Gaza invece dell’attuale accordo sugli ostaggi, suo figlio non sopravvivrebbe. “L’unico modo per ottenere un accordo e porre fine alla guerra è attraverso la pressione pubblica”, ha affermato. “Il mio Matan vi sente, gli ostaggi vi sentono: scendete in piazza, protestate per il loro bene”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA