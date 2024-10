Mo: Magi, ‘7 ottobre orribile eccidio che ha prodotto sterminio’

agenzia

Roma, 7 ott. “È trascorso un anno dal giorno dall’atroce attacco terroristico di Hamas verso 1200 cittadini israeliani inermi. E quella data ormai non segna più solo un orribile eccidio ma ricorderà sempre anche la recrudescenza di un conflitto antico che dal 7 ottobre 2023 ha portato finora allo sterminio di 42mila civili palestinesi a Gaza e nel sud del Libano”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

“E con molti degli ostaggi israeliani che sono ancora nelle mani di Hamas e con le proteste delle loro famiglie rimaste da allora inascoltate. Un conflitto che non ha risparmiato i bambini, i giornalisti, gli operatori umanitari. Come si commemora un massacro quando a strage si risponde con strage, quando la diplomazia fallisce, quando non sembra esserci fine all’escalation dei crimini e delle violenze, quando il conflitto dilaga e ai civili orrendamente trucidati il 7 ottobre si sono aggiunte altre migliaia e migliaia di morti civili?”.