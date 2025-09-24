Mo: Magi, ‘mozione Meloni a uso politica interna contro opposizioni’

agenzia

Roma, 24 set. “Sulla questione mediorientale Meloni è in forte difficoltà, la sua posizione è fortemente impopolare e ora sta cercando di girare la frittata. La mozione proposta dalla premier sul riconoscimento dello Stato di Palestina è un gioco di prestigio ad uso di politica interna, anche in vista delle elezioni regionali, sapendo qual è l’orientamento maggioritario degli italiani sulla questione di Gaza. Meloni vuole in qualche modo accusare le opposizioni di essere pro-Hamas ma questo gioco non reggerà: Francia, Australia, Canada e tutti gli altri paesi che stanno riconoscendo lo stato di Palestina non sono pro Hamas. Invece è un segnale politico che viene mandato non a favore di Hamas, ma rivolto allo Stato di Israele, anche rispetto ad eventuali annessioni di territorio, perché l’esercito israeliano è entrato nella fase di vera e propria occupazione”. Lo ha detto il segretario di +Europa, Riccardo Magi, intervenendo a Start su SkyTg24.