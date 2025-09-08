Mo: Magi, ‘Ue faccia proprie sanzioni Sanchez a Israele, immobilismo Meloni vergogna’

agenzia

Roma, 8 set. “Le sanzioni varate dal premier spagnolo Sanchez, che vanno a colpire tutte quelle attività e quelle persone coinvolte direttamente nel massacro dei civili di Gaza, dovrebbero essere fatte proprie dall’Unione europea, che dovrebbe estendere a tutta l’Unione il divieto di transito dei materiali militari destinati a Israele, così come vietare l’accesso in Ue ai ministri dell’attuale governo israeliano”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.