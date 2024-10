Mo: Magni (Avs), ‘rischiamo allargamento conflitto, serve discussione in aula’

agenzia

Roma, 1 ott. “Quanto sta succedendo in Medio Oriente è gravissimo. Bisogna fermare l’escalation e le mire di Netanyahu che vuole l’allargamento del conflitto. Serve un’immediata discussione in aula. C’è un silenzio assordante sull’azione criminale del governo di Netanyahu. Va fermato più in fretta possibile, perché nessuno di noi può prevedere che cosa può succedere in questa situazione. È necessario alzare fortemente la sensibilità e prendere una posizione forte. L’azione del governo di Israele non è giustificabile. L’Italia non fornisca più armi e sostegno al governo di Israele. Il Parlamento discuta tutto questo”. Lo afferma il senatore di Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA