Mo: Malaguti(FdI), ‘sinistre chiedono chiarimenti a Crosetto ma non si presentano in aula’

Roma, 25 set.-“Ieri le opposizioni hanno occupato l’aula reclamando la presenza del ministro Crosetto per chiarire come il governo garantisca la sicurezza della Flotilla. Oggi, però, constatiamo che la metà di loro non fosse presente. E’ forse questa la serietà degli atti politici della sinistra e il grande interesse millantato per la causa palestinese?”. Così Mauro Malaguti, deputato di Fratelli d’Italia alla Camera.