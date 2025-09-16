Mo: Malan, ‘squadristi pro-Pal a Pisa, prendere esempio da Kirk su confronto non violento’

agenzia

Roma, 16 set. “Proprio oggi in Aula al Senato ho ricordato il brutale omicidio di Charlie Kirk e il suo impegno all’interno delle università americane sempre a favore del confronto e del dibattito tra idee, anche diverse, ma sempre in maniera pacifica e non violenta. Intanto, però nell’università di Pisa un gruppo di studenti, ma sarebbe meglio considerarli violenti, legati al mondo Pro-Pal impediva lo svolgimento di una lezione”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.