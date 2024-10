Mo: Malpezzi, ‘Pd mai stato ambiguo’

agenzia

Roma, 8 ott. “Ricordo che noi siamo quelli che il 25 aprile sfilano con la Brigata Ebraica e si prendono gli sputi. Il Pd non ha mai avuto posizioni ambigue o esitanti sull’orrore che si è consumato il 7 ottobre: Lorenzo Guerini ieri era alla sinagoga di Milano insieme a tanti altri esponenti del Pd e al Ghetto a Roma c’era il responsabile esteri del Partito, Giuseppe Provenzano e Piero Fassino. La nostra posizione è sempre stata molto chiara: Israele ha il diritto di esistere e di difendersi e ieri la giornata era dedicata a ricordare le vittime di quello che è stato un vero e proprio pogrom e gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas”. Lo ha detto Simona Malpezzi, senatrice del Pd, a Quattro di sera su Rete4.