Mo: manifestanti davanti casa di Netanyahu, chiedono rilascio ostaggi

agenzia

Tel Aviv, 7 set. Manifestanti si sono radunati davanti alla residenza del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme per chiedere il rilascio degli ostaggi, sventolando bandiere gialle che rappresentano il movimento per la liberazione degli ostaggi tenuti prigionieri da Hamas. I manifestanti hanno intonato slogan, chiedendo la fine della guerra, la caduta del governo e un altro sciopero generale per fare pressione su un accordo. “Le bugie del regime non porteranno sicurezza”, hanno gridato.