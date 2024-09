agenzia

Washington, 27 set. Folle di manifestanti filo-palestinesi sono scese nelle strade di New York per protestare contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in città per l’Assemblea generale delle Nazioni Unite. I manifestanti si sono radunati davanti all’hotel del premier fin da ieri e le proteste sono continuate fino a tarda notte.

