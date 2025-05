Mo: Maraio (Psi), ‘governo faccia sentire voce Italia, sì arresto Netanyahu’

agenzia

Roma, 21 mag “Su Gaza il Governo faccia sentire la voce dell’Italia. Quello che accade, ancora in queste ore, è inaccettabile. Servono sanzioni contro il governo israeliano e serve, come segnale, dire che l’Italia darà piena esecuzione alle determinazioni della Corte Penale Internazionale. Netanyahu va arrestato”. Lo ha detto Enzo Maraio, segretario nazionale del PSI, che in questi giorni ha lanciato la campagna ‘stop bombs on children’.