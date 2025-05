Mo: Maraio, ‘Psi in piazza il 7 giugno’

agenzia

Roma, 28 mag “Il Psi, lo ha ufficializzato oggi attraverso i canali social, sarà in piazza per la manifestazione per Gaza. Abbiamo denunciato l’atteggiamento di Benjamin Netanyahu dall’inizio. Ha distrutto le buone ragioni di Israele ed è diventato un danno per il suo Paese, per la comunità internazionale. Su Gaza ha scatenato un genocidio, va fermato”. Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi, parlando dell’appuntamento del 7 giugno.